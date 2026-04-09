鹿児島市の桜島にこの春、誕生した市内初の9年制の義務教育学校、桜島学校。9日開校式が行われました。閉校した8つの小中学校の、歴史をつなぐ新しい学び舎。その始まりを紡ぐ、先生たちの慌ただしい日々を追いました。（詳しくは動画をご覧ください）