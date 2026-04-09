9日の衆議院安全保障委員会で、チームみらいの山田えり議員が、安全保障政策を議論する場への女性参画の問題について質問した。【映像】山田えり議員の訴えに答える小泉大臣の様子山田議員はまず、「防衛費の増額、3文書改定、防衛装備移転3原則見直しの検討など、こうした重要な政策変更について広く国民の理解を得ることは不可欠であるということは所信でもおっしゃっていました。そんな中、最近の世論調査で、殺傷能力のあ