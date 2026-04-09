9日（木）、大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）のヴォレアス北海道は、ミドルブロッカーの三好佳介が4日（土）にリクルートスタッフィング リック＆スー旭川体育館で行われたSVリーグ男子第20節GAME1の大阪ブルテオン戦中に負傷し、右第4中手骨骨折と診断されたことを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 令和7年度天皇杯・皇后杯JVA 全日本バレーボール選手権大会では