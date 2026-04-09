4月9日夕方、大阪狭山市の路上で、4歳の男の子が軽乗用車の下敷きになり、心肺停止の状態で病院に搬送されたということです。 9日午後5時前、大阪狭山市池尻中の路上で、「自転車が車の下敷きになっている」と近くの住人から119番通報がありました。 警察と消防によりますと、ペダルのない二輪車に乗っていた4歳の男の子が軽乗用車の下敷きになったとみられ、男の子は病院に搬送されましたが、心肺停止の状態だということ