◇プロ野球 セ・リーグ 阪神-ヤクルト(9日、甲子園球場)阪神の森下翔太選手が今季4号目となるホームランを放ち、先制に成功。森下選手の同期であり、この日プロ初先発となった茨木秀俊投手に援護点をもたらしました。試合は両チーム無得点で迎えた4回、先頭の森下翔太選手が6球目をとらえ、レフトスタンドへ打球が飛び込みます。森下選手の今季4号目となる一振りで先制点を奪いました。森下投手は「追い込まれていたので、大振りに