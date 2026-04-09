これからの時期でも楽しめる京都の隠れた名所をお届けします。 【画像で見る】桜と季節の花が咲き乱れカラフルな「原谷苑」 京都市北区にある「原谷苑」。4000坪の敷地に20種類ほどの桜が400本、季節の花が約1000本、咲き乱れています。 「隠れた花の里」と呼ばれる知る人ぞ知る桜の名所です。 「すばらしい！」「現実離れして普通のお花見と全然違う」 市内の桜が散り始めても、こちらの桜はまだ見ごろ。 八