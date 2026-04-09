ニューヨーク発祥のステーキハウス「ウルフギャング・ステーキハウス by ウルフギャング・ズウィナー」（ウルフギャング・ステーキハウス）が、東海エリアに初進出することが決まった。新規店舗「名古屋店」が2026年9月にオープンする。【写真】格調高くエレガント…憧れの「ウルフギャング・ステーキハウス」内部「ウルフギャング・ステーキハウス」は、米国農務省が最上級品質“プライムグレード”に格付けした希少な牛肉の