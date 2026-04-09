ペッパーランチは、22日から5月10日（日）のゴールデンウィーク期間を含む計19日間、お得な価格でステーキを提供する「ステーキキャンペーン」を実施する。【画像】対象となるワイルドジューシーステーキ昨年好評だったゴールデンウィークの特別企画を今年も開催。今回限定サイズのワイルドジューシーステーキ110gを980円というスペシャルプライスで提供する。特別サイズのステーキ110g他、期間中は通常のサイズ（150g・200g