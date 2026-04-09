東京六大学野球連盟は９日、都内で理事会を開催し、１１日から始まる春季リーグ戦からＮＰＢが採用している拡大ベースを採用することを発表した。内藤事務局長は「メジャーリーグも接触事故が３０％減ったというう資料があった。安全面を考慮して」と説明した。また、昨年から導入したビデオ検証についてはバックスクリーンで映像を流すことや、降雨などによるコールドについてゲーム成立を７回から５回にすることを決定した。