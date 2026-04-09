《女の人って散髪するのすんごい高いね腹立たんのかな》お笑いコンビ「ダイアン」の津田篤宏が4月5日、女性のヘアカット代をめぐる疑問を冒頭のように投稿したことが、SNSで大きな話題となっている。「女性のヘアカット代について、男性目線の“素朴な違和感”を吐露したポストでした」（芸能記者）この“ひと言”が思わぬ反響を呼び、18万いいね、1.1万リポスト、コメントも2300件超と大バズりとなっている。コメント欄で