【目撃】阪神・木浪聖也内野手（３１）が９日のヤクルト戦（甲子園）に「６番・遊撃」でスタメン出場。プレーの合間には破壊力抜群の笑顔で助っ人を気遣った。４回無死一塁で岩田の放った打球は二ゴロとなり、一走・オスナは二塁封殺。そのままグラウンドに座り込んだヤクルトの主砲に対し、木浪は笑顔で右手を差し伸べた。ここまで打率４割台をマークし、チームの勝利に貢献し続けている虎の背番号０。首位を争う一戦の中でも