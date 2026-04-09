アークは4月9日、オンラインストアと秋葉原店舗で「GW先取り AMD ゲーミングPCお買得フェア 2026」の実施を発表した。すでに開始しており、実施期間は2026年5月6日（水）23:59まで。アーク、ゴールデンウィーク先取りでAMDゲーミングPCお買い得フェア開催期間中、arkhive (アークハイブ) オリジナルPCの対象モデルで、最大13万円の割引が実施されるという内容。ゲーミングPCに最適なAMD Ryzen 7 9850X3D、AMD Ryzen 7 9800X3Dプロ