新たな生活もようやく一段落する今の時期。引っ越し後すぐはスマホのテザリングでしのいでいた人も、そろそろ光回線が欲しくなる頃ではないでしょうか。 ネット環境構築にあたって回線契約は必須ですが、数年前のルーターを使い続けている場合や、10Gbpsプランなどのポテンシャルを最大限引き出したいときに準備するべきなのが、最新規格「Wi-Fi 7」に対応したルーターです。 本記事では、Wi-Fi 7について改めて解説する