5月19日に公開の『劇場版モノノ怪 第三章 蛇神』より、メインビジュアル、予告第二弾、主題歌、追加キャストが解禁。主題歌はアイナ・ジ・エンドが自ら書き下ろした「No Epilogue」に決定した。【動画】『劇場版モノノ怪 第三章 蛇神』予告第2弾『モノノ怪』は、謎の男・薬売りが、人の情念や怨念が取り憑いたモノノ怪によって引き起こされる怪異を鎮めるため、諸国を巡る物語。2000年代にテレビ放送されて以降、ファンから根