ダイソンは、同社初のポータブルハンディファン「Dyson HushJet Mini Coolファン」を発表しました。2026年5月7日（木）より、ダイソン公式オンラインストアで限定先行販売を開始し、5月20日（水）より順次一般販売をスタートします。 記事のポイント ダイソンならではのパワフルな風量と、洗練されたデザインが特徴のハンディファン。独自のノズルで不快な周波数を低減し、強風量時でも快適に使えます。 本製品は、