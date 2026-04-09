元乃木坂46メンバーで女優の与田祐希が8日、インスタグラムを更新。同期の佐藤楓とのオフショットを公開し、反響を呼んでいる。【写真】与田祐希＆佐藤楓がお出掛け！与田は「いい季節」とコメントを添え、佐藤との2ショットなどを投稿。一方、佐藤も自身の投稿で「おでかけ日和だった日」「ぽかぽかたのしかったな〜」「たくさん写真撮ってくれた」とつづり、穏やかな春のひとときを振り返った。公開された写真には、2人が