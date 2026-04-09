ドラマ『ユーフォリア／EUPHORIA』で共演するゼンデイヤとシドニー・スウィーニー。政治的見解の違いから確執があるのでは？と囁かれていたが、このたび開催された『ユーフォリア／EUPHORIA』シーズン3のプレミアイベントにて、お互いを避けていたことが発覚。確執の噂を加熱させているようだ。【写真】黒と白の対照的なルックで登場したゼンデイヤ＆シドニー・スウィーニーPage Sixによると、現地時間4月7日夜、ロサンゼルス