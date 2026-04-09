◆パ・リーグソフトバンク―西武（９日・みずほペイペイ）西武の２２歳バッテリーが、首位・ソフトバンク打線相手に５回まで無失点投球を続けている。初回に２死一、二塁されたが山川を中飛に打ち取り無失点で切り抜けると、その後も走者を出しながらも粘投。５回は１死一、二塁から栗原を二ゴロ併殺打に打ち取りピンチを切り抜けた。５年目左腕・菅井信也投手と、「３番・捕手」で出場したドラ１・小島大河捕手のバッテリ