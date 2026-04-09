４月５日の心斎橋Ｓを勝ったミトノオルフェ（牡４歳、栗東・前川恭子厩舎、父オルフェーヴル）は京王杯ＳＣ・Ｇ２（５月２日、東京競馬場・芝１４００メートル）を視野に入れる。また、僚馬で千葉Ｓ５着のケイアイドリーは水無月Ｓ（６月７日、阪神）を予定。４日のポラリスＳを勝ったキタノズエッジはかしわ記念・Ｊｐｎ１（５月５日、船橋）に登録する。日経賞１２着のブレイヴロッカーは天皇賞春・Ｇ１（５月３日、京都