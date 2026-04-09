◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―ヤクルト（９日・甲子園）阪神・大山悠輔内野手が今季得点圏１５打席目で初安打、初タイムリーを放った。４回に１点を先制し、なおも無死二塁の好機。フルカウントから右腕・奥川のフォークを捉えて左前適時打。一塁ベース上では珍しく感情をあらわにした。「打ったのはフォーク。試合が終わるまで、1点でも多く得点できるように次の打席も頑張ります。」ここまで、持ち前の勝負強さが影を潜