装いの完成度を左右しかねない、ボトムス選び。おしゃれでプチプラなアイテムが揃う【しまむら】なら、トレンド感のある1枚が見つかりそうです。今回は「プチプラミックスで作る大人コーデ」が得意な@hiro77andさんもリアルバイした、上品で可愛いサテンスカートにフォーカス。「このお値段なのでイロチしました」というコメントにもあるように、\990（税抜）という手に取りやすい価格にも注目です。 シワ加工