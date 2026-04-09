女優の内田理央がレイヤーを入れたニューヘアを披露したイメチェン姿が話題を呼んでいる。９日に自身のインスタグラムを更新し、「るるん」と書き出した内田。「透明感ある暗めのベージュにしてもらって引き続きレイヤー沢山。（４枚目の動画が分かりやすいかも）２センチだけ切ってセットは太めのコテで巻いてもらいました」と、新たなヘアのポイントをつづり、写真と動画をアップ。透明感のあるベージュが映える、軽やか