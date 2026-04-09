メ～テレ（名古屋テレビ） 岐阜県高山市で、国の天然記念物「臥龍桜」が満開となっています。 高山市一之宮町にある高さ20m、樹齢1100年を超えるエドヒガンザクラは、龍が伏せているように見えることから「臥龍桜」と名付けられました。 今年は暖かい日が続き、例年より10日ほど早く9日に満開となりました。 過去に台風で枝が折れたこともありますが、支柱を立てるなどして木を保護し、毎年美しい花を咲かせて