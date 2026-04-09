これは、筆者の友人A子から聞いた話です。親だからという理由で金銭的な負担を当然のように押しつけられ続けたA子が、はじめて本音で拒否し、親子関係に明確な線を引いた出来事です。 いつの間にか当然になっていた金銭の負担 私の母は、昔からお金に関してどこか感覚が軽い人でした。「今ちょっと足りなくてさ」「来月には返せるから」と言われるたびに、私は深く考えずにお金を出してきました。金額は少額のときもあれば、