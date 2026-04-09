大相撲春巡業は９日、静岡・三島市で行われ、地元の小結・熱海富士（伊勢ケ浜）に大きな拍手が注がれた。横綱・豊昇龍（立浪）らと１０番取って５勝。持ち前の馬力ある相撲で会場からは歓声が沸いた。大関・琴桜（佐渡ケ嶽）にぶつかった。横綱との４番（１勝３敗）の稽古については「特にないです」と振り返った。中学時代は同じ地元での巡業で幕内・玉鷲（４１）＝片男波＝に稽古をつけてもらっていたが、今回はクラブの後輩