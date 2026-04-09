◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―ヤクルト（９日・甲子園）阪神・森下翔太外野手がリーグ単独トップとなる４号先制弾を放った。４回先頭でカウント２―２からスライダーをすくい上げ、左翼スタンドに運んだ。「追い込まれていたので、大振りにならないこと、出塁することを意識していました。同期（入団の）茨木が頑張っているので先制できて良かったです」と高卒４年目右腕の強力援護を喜んだ。