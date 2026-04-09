歌手でダンサーのジャファー・ジャクソンは、亡くなったマイケル・ジャクソンさんの伝記映画で主役を演じることをおよそ1年間、家族に隠していたそうだ。人気グループだった「ジャクソン5」のジャーメイン(三男)を父に持ち、2009年に50歳でこの世を去ったマイケルさんの実の甥にあたるジャファーは本作で俳優デビューを果たす。 【写真】華麗なステップは血のなせる業かマイケルさんを思