ティッシュペーパーなど紙製品のブランド「エルモア」の公式インスタグラムアカウントが、ウェットティッシュの保存方法について紹介しています。【画像】やば…めっちゃNGなことしてた！？写真で分かる・ウェットティッシュが乾きにくくなる保存方法です！気付いたら乾いてた…を防ぐには？公式アカウントは「気付いたら乾いてしまって使えない…なんてことありませんか？」とコメント。「ひと一工夫で簡単に潤いを保ったま