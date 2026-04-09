記事ポイントベルウクリエイティブがJC-STAR ★3取得支援サービスを提供開始通信機器やネットワークカメラの第三者評価準備を包括支援ドキュメントレビューから実機テスト、申請対応まで一貫支援 IoT製品のセキュリティ水準を見える化する「JC-STAR」に向けて、ベルウクリエイティブが★3取得支援サービスの提供を開始しています。第三者評価が必要となるレベル3に向けて、申請準備から評価完了までをまとめて支える点が特徴