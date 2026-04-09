記事ポイントRossoが「サクッとCRM」を2026年4月6日に正式リリース名刺OCR標準搭載で顧客情報入力の手間を軽減月額65,000円の定額制で利用人数無制限、初月無料トライアルあり 中小企業でも導入しやすいCRMサービス「サクッとCRM」が、2026年4月6日から提供されています。名刺OCRの標準搭載や利用人数無制限の定額制を備え、手軽さと拡張性を両立している点が特徴です。 Rosso「サクッとCRM」 提供開始日：20