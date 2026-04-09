優雅な列車旅が楽しめます。今年秋から近鉄が運行を始める「レストラン列車」。いったい、どんな車両なのでしょうか。 【写真を見る】近鉄のレストラン列車｢Les Saveurs志摩｣11月運行開始 約2時間半で名古屋～の賢島を結ぶ 本格フレンチで優雅な旅を 高級感が漂うブルーに輝く車両。今年1月に近鉄の車庫で撮影したものです。当時、まだ試し塗りの段階だったという車両の正体は… （近畿日本鉄道 原恭社長 2025年10