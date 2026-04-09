記事ポイントCHAOYANG JAPANが第7回 関西物流展で全14種類のトラックタイヤを展示4月8日から4月10日までインテックス大阪で実物比較できる展示機会初展示の「AZ712」2サイズを通じて導入相談までつながる提案力 CHAOYANG JAPANが、2026年4月8日から4月10日までインテックス大阪で開催される「第7回 関西物流展」に出展します。会場では夏用から冬用までそろうトラックタイヤ全14種類を一挙に展示し、実物を見ながら特徴を確認