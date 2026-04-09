春巡業で汗を流す大の里（右）＝静岡県三島市左肩痛で春場所を途中休場した横綱大の里が9日、春巡業で初めてぶつかり稽古を行った。静岡県三島市での興行で欧勝海に当たり、患部の感触を確認。再起を期す5月の夏場所に向け「来場所に間に合うようにやるのが大前提。やるべきことをやっている」と表情を引き締めた。横綱豊昇龍は小結熱海富士らと15番取って12勝だった。状態は上々の様子で「本場所なら優勝だね」とご機嫌だった