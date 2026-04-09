◇プロ野球セ・リーグ 阪神-ヤクルト(9日、甲子園球場)阪神の佐藤輝明選手が好走塁をみせました。両者無得点で迎えた4回、先頭打者の3番・森下翔太選手が奥川恭伸投手の変化球をとらえ、レフトスタンドへ4号ソロ。1点を先制します。さらに続く佐藤選手は、追い込まれてから低めのストレートをとらえ、レフトへ。ボールを追いかけるサンタナ選手の動きをみて、2塁まで一気に加速し、好走塁で二塁打とします。さらに5番の大山悠輔選