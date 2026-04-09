広島市の松井一実市長（中央）と長崎市の鈴木史朗市長（左）から要請書を受け取る高市首相＝9日午後、首相官邸高市早苗首相は9日、広島市の松井一実、長崎市の鈴木史朗両市長と官邸で面会した。両氏は、11月から米国で始まる核兵器禁止条約の第1回再検討会議へのオブザーバー参加と、条約の署名、批准を要請。首相は「厳しい安全保障環境も考えなくてはいけない」と述べ、明確な回答を避けた。面会後、両氏が記者団に明らかにし