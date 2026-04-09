◇プロ野球 パ・リーグ 西武ーロッテ(10日、県営大宮)翌10日の予告先発が発表。県営大宮で開催される西武戦に先発するロッテ・河村説人投手が、意気込みを寄せました。今季6年目となる河村投手。これが今季初登板となります。ケガにも苦しめられた河村投手でしたが、昨季は自身3年ぶりとなる一軍マウンドに上がり、2勝をマーク。今季はここまでファームの4試合に先発登板し、1勝1敗、防御率3.57としています。10日の登板に向けて「