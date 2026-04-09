俳優の要潤、賀集利樹が9日、都内で行われた仮面ライダー生誕55周年記念作の映画『アギトー超能力戦争ー』（29日公開）の完成披露舞台あいさつに登壇した。【動画】『仮面ライダーアギト』25周年で要潤＆賀集利樹らオリジナルキャスト集結！本作は、平成以降の仮面ライダー作品でいまだ破られることのない史上最高平均視聴率（11.7％）を誇り、その人気から平成仮面ライダー初の劇場版も製作され、シリーズの未来を切り開いた