実業家・西村博之（ひろゆき）氏（49）が9日に自身のYouTubeチャンネルを更新し「宿泊先」について私見を展開した。視聴者から「ひろゆきさんがお金を使うことに違和感があります。旅でホテルに泊まるのではなく“野宿でいいじゃん”とはならないんですか?」と質問されると、ひろゆき氏は「野宿だと風邪をひいちゃうんですよね」と返す。また、先月の3連休に福岡で用事があったというが「ホテルお願いしますって言ったら“5