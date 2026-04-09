6月のアユ漁解禁を前に、富山市の神通川で稚アユの放流が行われました。今年は海からそ上してくるアユも多いとみられています。きょうは富山市の有沢橋近くで、富山漁業協同組合がふ化させて育てた稚アユ4万匹を放流しました。神通川に放流された稚アユは、体長がおよそ8センチ、重さがおよそ5グラム。稚アユはあっという間に水中へと姿を消していきました。富山漁業協同組合東秀一組合長「海のほうでアユの育ちが良くてそ上量も