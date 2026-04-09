あすは九州から東海を中心に激しい雨や雷雨に注意あすは低気圧や前線の影響で、九州から北海道にかけて広く雨となるでしょう。非常に暖かく湿った空気が流れ込むため、西日本や東海を中心に激しい雨や雷雨の所が出てきそうです。また、土曜日は雨がやんでも、北日本を中心に強風に注意をしてください。【激しい雨や雷雨に注意】10日（金）の1時間ごとの雨・雲の予想シミュレーションをCGで確認！きょう夜は九州から東海で雨の範囲