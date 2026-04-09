９日午前１０時頃、新潟県上越市の事業所敷地内で、送電線の鉄塔から男性作業員が転落したと事業所から１１９番があった。男性は市内の病院に搬送されたが、約１時間後に死亡した。上越署の発表によると、死亡したのは大分県竹田市の会社員男性（４４）。男性は午前９時頃から８人で鉄塔の部品交換作業を行っていたところ、約１３メートル下に転落したという。同署で事故原因などを調べている。