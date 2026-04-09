TOKYOMX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）が9日に生放送され、木曜コメンテーターを務める作家の岩井志麻子氏（61）が出演。自身の品行方正ぶりを強く主張し、その根拠についても語った。番組から視聴者へのこの日の生投票テーマは「あなたには『壊れている』と思う部分はありますか？」。これに、トレードマークとなっている全身ヒョウ柄衣装の岩井氏は「一カ所もありません！」と食い気味にキッパリ。いきなりスタジオ