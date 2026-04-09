「阪神−ヤクルト」（９日、甲子園球場）阪神の森下翔太外野手がリーグ単独トップとなる、４号ソロを放った。両軍無得点の四回無死で奥川の変化球を捉え、左翼席へ運んだ。「追い込まれていたので、大振りにならないこと、出塁すること、を意識していました」。試合前時点ではヤクルトのサンタナと巨人の泉口と本塁打数で並んでいたが、この時点で単独トップとした。この日の先発はプロ初先発の茨木。「同期の茨木が頑張っ