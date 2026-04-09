5月12日にフランスで開幕する、世界3大映画祭の1つ、第79回カンヌ映画祭ラインアップ発表会見が9日、フランスで開かれた。最高賞パルムドールを競うコンペティション部門に、是枝裕和監督（63）の新作映画「箱の中の羊」（5月29日公開）濱口竜介監督（47）の「急に具合が悪くなる」（6月19日公開）深田晃司監督（45）の「ナギダイアリー」（9月25日公開）と、日本映画3作品の出品が決まった。日本映画がコンペ部門に3作品出品され