都営バスの事故で「EDSS」東京都江戸川区で2026年4月6日、都営バスの乗務員が意識を失いガードレールに接触する事故が発生。ブレーキが緩んだバスを停めたのは「乗客」でした。【実際に使われたとは…】これが「ドライバー異常時対応システム」です（動画で見る）東京都交通局によると、葛西駅前発の「新小22」系統・新小岩駅前行きのバスが9時57分頃、「今井」停留所で停車中に意識を失ったといいます。ブレーキがゆるみ、低