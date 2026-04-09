アイドルグループ・乃木坂46の川崎桜（崎※たつさき）1st写真集『エチュード』（4月14日発売／新潮社）より、桜色のドレスをまとってパリを駆け抜ける様子をとらえた先行カットが公開された。 【画像】乃木坂46 川崎桜1st写真集、桜色のドレスをまとった先行カット 本書は、五期生・川崎にとって初の写真集。フランスのニースとパリの2都市で撮影され、初々しい表情から、撮影が進むにつれて徐々に開放的