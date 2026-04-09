欧州でも有数の実力国であるトルコだが、2002年日韓大会で３位という鮮烈な結果を残したのを最後に、本大会の舞台から遠ざかっていた。それでもタレントは着々と育っており、現在のメンバーはトルコ史上最強と言ってもいい。国内組と国外組がバランス良くブレンドされていることも、トルコの強みだ。欧州予選はEUROの優勝国であるスペインと同組になり、健闘も及ばず２位でプレーオフに。準決勝でルーマニアに１−０の勝利を