高校生向けの日本史の教科書で、2027年度から戦後復興の象徴として広島カープが記載されることになりました。教科書を作ったのは、東京に本社を置く帝国書院です。2027年度から使われる高校の「日本史探究」の中で、「戦後復興の歩み」として市民球団の広島カープが誕生したことに触れました。原爆投下直後の被害の様子だけで、復興については教科書で取り上げられていないことに課題を感じ、今回初めて盛り込んだとい