NPT再検討会議を前に広島市の松井市長は、会議で実質的な核軍縮が進むよう高市首相に要請しました。首相官邸を訪れたのは、広島市の松井市長と長崎市の鈴木市長です。4月27日から始まるNPT＝核拡散防止条約再検討会議を前に高市首相と面会。NPT体制を堅持し核廃絶に向け取り組むよう要請しました。■松井 一実 広島市長 「有効にはたらいている唯一の条約ですから、有効に機能するように（多国間の）橋渡しができればと いうお気持