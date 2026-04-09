プラットホーム沿いのサクラ並木が美しい燕市の分水駅に髙橋泉アナウンサーがいます。 ■髙橋泉アナウンサー 乗り降りする利用客を満開のサクラが出迎えます。今日は燕市のJR分水駅に来ています。いつもは静かな無人駅ですが、この時期はホーム沿いのサクラ並木がライトアップされ電車とサクラの共演をひと目見ようとやってくる人も数多くいます。 分水駅の2番ホームは150m